Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele
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Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele

2 saat önce

Adıyaman'da üzerinde sentetik uyuşturucu yakalanan kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele, System.String[]
Adıyaman'da üzerinde sentetik uyuşturucu yakalanan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri A.H.K'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
A.H.K, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:51 Kaynak: AA
adıyaman, Güncel
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