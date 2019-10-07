Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele
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Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele

1 saat önce

Adıyaman'da üzerlerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele, System.String[]

Adıyaman'da üzerlerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumlarından şüphelendikleri E.T, M.A. ve Ş.A.'yı durdurdu.

Üst aramalarında 2 uyuşturucu hap ile 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:26 Kaynak: AA
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