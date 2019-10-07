Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele
1 saat önce
Adıyaman'da üzerlerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:26 Kaynak: AA
Adıyaman'da üzerlerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumlarından şüphelendikleri E.T, M.A. ve Ş.A.'yı durdurdu.
Üst aramalarında 2 uyuşturucu hap ile 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
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