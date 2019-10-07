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Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele

39 dakika önce

Adıyaman'da düzenlenen operasyonunda 310 gram sentetik uyuşturucu, 4 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 tabanca, 125 mermi ve kelepçe ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen operasyonunda 310 gram sentetik uyuşturucu, 4 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 tabanca, 125 mermi ve kelepçe ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin yapılan üst aramasında 310 gram sentetik uyuşturucu, 4 kuru sıkı tabanca, 1 tabanca, 125 fişek ve 1 adet kelepçe ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:28 Kaynak: AA
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