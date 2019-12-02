Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele
6 saat önce
Adıyaman'da üst aramasında 199 uyuşturucu hap ve 8 gram kokain ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:56 Kaynak: AA
Adıyaman'da üst aramasında 199 uyuşturucu hap ve 8 gram kokain ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.A.A'yı durdurdu.
Üst aramasında 199 uyuşturucu hap ve 8 gram kokain ele geçiren şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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