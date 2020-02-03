Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele

6 saat önce

Adıyaman'da, ocak ayında 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 681 gram kubar esrar maddesi, 281 gram eroin, 70 ecstasy hap ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele, System.String[]

Adıyaman'da, ocak ayında 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 681 gram kubar esrar maddesi, 281 gram eroin, 70 ecstasy hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik bir aylık faaliyet raporunda 91 olayda 134 şüpheliye işlem yaptı.

Ekipler, operasyonlar kapsamında çeşitli aramalarda 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 681 gram kubar esrar maddesi, 281 gram eroin, 70 ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin tutuklandığı bildirildi.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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