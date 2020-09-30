Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Turgut Reis Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.T. ile M.S'yi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:33 - Kaynak: AA
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