Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu getirileceği istihbaratını aldı.
Ekipler, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu kontrol noktasında plakası belirtilmeyen otomobil içerisinde yaptıkları aramada 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.K, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
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