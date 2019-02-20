Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Uyuşturucuyla Mücadele Anlatıldı

Adıyaman'da Uyuşturucuyla Mücadele Anlatıldı

1 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından, Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren kurslarda eğitim gören kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Adıyaman'da Uyuşturucuyla Mücadele Anlatıldı, System.String[]
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından, Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren kurslarda eğitim gören kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanması ve toplumun uyuşturucu ile mücadelede farkındalığının artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde seminer verildi. TOGEM Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimler ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, eğitimleri verilmesini sağlayan Adıyaman Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Kurslarda görev yapan usta öğretici ve yetişkin kursiyerler ise uyuşturucu ile mücadeleye katkı sağlamaları amacıyla uyuşturucu ile mücadelenin önemi, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar ve bağımlı şahısların topluma kazandırılması konularında verilen eğitimlerin kendileri için oldukça verimli geçtiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:16 Kaynak: İHA

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