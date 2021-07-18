Üzerinde eroin ile uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman'da minibüste yapılan aramada üzerinde bir miktar eroin ile 6 uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman - Gölbaşı kara yolu, polis kontrol noktasında plakası açıklanmayan yolcu minibüsünü durdurdu.

Ekipler, minibüstekilerden şüphelendikleri Y.İ.D'nin üstünü aradı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden bir miktar eroin maddesi ile 6 uyuşturucu hap ele geçirdi.