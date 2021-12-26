Adıyaman'da üzerine asansör kafesi düşen işçi öldü - Son Dakika

ADIYAMAN'da çalıştığı petrol kuyusunda üzerine asansör kafesi düşen Nurullah Karataş (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bozhöyük köyü yakınlarında meydana geldi. Özel bir firmanın petrol kuyusunda çalışan Nurullah Karataş'ın üzerine asansör kafesi düştü. Kafes altında kalarak ağır yaralanan Karataş, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Karataş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Karataş'ın cenazesi, otopsi için morga konuldu. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Adıyaman