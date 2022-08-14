Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Şire Pazarı yakınlarında ikamet eden 13 yaşındaki İ.Y., isimli kız çocuğunun üzerine çaydanlık devrildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralanan İ.Y., için durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Üzerine çay dökülen çocuk yaralandı - Son Dakika

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