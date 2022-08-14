Üzerine çay dökülen çocuk yaralandı - Son Dakika
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Üzerine çay dökülen çocuk yaralandı

14.08.2022 17:15
Üzerine çay dökülen çocuk yaralandı

Adıyaman'da, üzerine çaydanlığın devrilmesi sonucu yanarak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, üzerine çaydanlığın devrilmesi sonucu yanarak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Şire Pazarı yakınlarında ikamet eden 13 yaşındaki İ.Y., isimli kız çocuğunun üzerine çaydanlık devrildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralanan İ.Y., için durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine çay dökülen çocuk yaralandı - Son Dakika

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