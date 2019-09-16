Adıyaman'da üzüm pekmezi zamanı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yöreye has aromasıyla en çok üzüm üretilen Belören beldesindeki üzüm hasadının sona ermesiyle birlikte üzüm pekmezi yapımı başladı.

Bölgede en çok üzüm üretilen Belören beldesinde bağ bozumunun ardından doğal pekmez yapımına başlandı. Toplandıktan sonra çöplerinden ayrılan üzümlerin ezilerek suyu çıkarılıyor. Daha sonra ise evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak geleneksel olarak yapılan doğal pekmez elde ediliyor.

Atadan kalma yöntemlerle ilçede pekmez üreten Medine Özdemir, pekmez üretiminin oldukça zahmetli bir iş olduğunu ifade ederek, Belören beldesinde bağcılık yapıyoruz. Üzüm hasadının bitmesinden sonra pekmez yapmak için bağdan kestiğimiz üzümleri traktörlerle köye getiriyoruz. Üzümleri ayıklayıp yıkarız. Sonra ayaklarımızla tepeler ve ezeriz. Bu şekilde üzümden şerbet yaparız. Şerbeti 2- 3 saat pekmez kıvamına gelinceye kadar kaynatırız. Şerbet kaynadıktan sonra leğenlere alırız ve durulmasını bekleriz. Şerbet durulduktan sonra tekrar yeniden kaynatırız. Bu şekilde elde ettiğimiz pekmezi birkaç gün de kıvama gelmesi için güneşte bekletiriz. Yaptığımız pekmezi daha sonra kavanozlara koruz ve satışa hazır olur dedi.