Bir günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atan vicdansız anne suçunu itiraf etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bir günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atan vicdansız anne suçunu itiraf etti - Son Dakika

Bir günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atan vicdansız anne suçunu itiraf etti

22 dakika önce

Adıyaman'da, 1 günlük bebeğini boğarak öldürdüğü ve daha sonra çöpe attığı öne sürülen anne, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Vicdansız anne emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti.

Adıyaman'da, yaşanan kan donduran olayda, 1 günlük bebeğini boğarak öldüren ve ardından çöp konteynerine atan vicdansız anne polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla göz altına alındı.

Eşi bilinmeyen bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve hamile olan 4 çocuk annesi olan Fatma U, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek 14 Şubat tarihinde sezaryen doğum ile kız bebek dünyaya getirdi. 1 gün hastanede tedavi gören ve daha sonra taburcu edilen Fatma U, çevresinden ve çocuklarından gizlediği bebeğini eve getirdi. Çocukları evde uyuduğu esnada henüz ismi dahi verilmeyen bebeğini iddiaya göre bir bezle boğarak öldüren kadının, bezi sobada yaktığı ve bebeğinin cesedini de poşetlere sararak bir çöp konteynerine attığı öne sürüldü.

OLAY HASTANENİN MUAYENE ÇAĞRISI İLE ORTAYA ÇIKTI

Vahşet ise Fatma U'nun bir süre sonra hastane tarafından bebeğin muayenesi için aranmasıyla ortaya çıktı. Hastane çalışanlarını bir süre oyalayan Fatma U, kendisini sürekli aramaya başlayan hastane çalışanlarına bebeğinin emzirdiği esnada boğularak öldüğünü söyledi. Bunun üzerine hastane çalışanları durumu cumhuriyet savcılığına bildirdi. Harekete geçen savcılık vicdansız anne hakkında işlem başlattı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İşlemlerin başlatılmasıyla Fatma U, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bahçecik Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine getirilen Fatma U, olayı anlatarak cinayeti itiraf etti. Fatma U, tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

HASTA YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Fatma U, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorduğu soruları cevapsız bıraktı. Sağlık kontrolü sonrası hastaneden çıkarılan Fatma U'ya, hasta ve hasta yakınları tepki gösterdi. Fatma U, daha sonra polis aracına bindirilerek Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Vicdansız annesi tarafından öldürülerek çöpe atılan bebeğin cesedine ulaşılamadığı, çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bir günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atan vicdansız anne suçunu itiraf etti
Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:00 Kaynak: İHA
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