Adıyaman'da Vahşet: 250 TL'lik Küpe İçin Bebeğin Kulağını Parçaladı
1 saat önce
Adıyaman'da vahşet: 250 TL'lik küpe için bebeğin kulağını parçaladı Hastanede tedavi gören bebeğin küpelerini çaldıADIYAMAN - Adıyaman'da, bir hastanın yanında refakatçi olarak kalan kadın şahıs, hastanede tedavi gören 1 aylık bebeğin kulağını 250 TL değerindeki küpeler için parçaladı.
Adıyaman
'da vahşet: 250 TL'lik küpe için bebeğin kulağını parçaladı
Hastanede tedavi gören bebeğin küpelerini çaldı
ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir hastanın yanında refakatçi olarak kalan kadın şahıs, hastanede tedavi gören 1 aylık bebeğin kulağını 250 TL değerindeki küpeler için parçaladı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
(Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi) 3. Kat 308 numaralı odada tedavi gören Suriyeli 1 aylık olan bebeğin kulağında bulunan 250 TL değerindeki küpeleri odada bulunan bir başka hastanın yanında refakatçi olan ve Suriyeli olduğu öğrenilen Hatice
A., tarafından kulağı parçalanarak çaldı. Minik bebeğin küpelerini çalan Hatice A., 250 TL değerindeki küpeler için bebeğin sol kulağını da parçaladı. Yaşanılan olay sonrası olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından küpeleri çalan Hatice A'yı çaldığı küpelerle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan Hatice A., Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:04 Kaynak: İHA
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