Adıyaman'da vatandaşlara lokma dağıtıldı
1 saat önce
Adıyaman İmam Hüseyin Kültür Derneği tarafından yaklaşık 5 bin kişiye lokma dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:09 Kaynak: İHA
Adıyaman İmam Hüseyin Kültür Derneği tarafından yaklaşık 5 bin kişiye lokma dağıtıldı.
Adıyaman Demokrasi Parkı'nda Adıyaman İmam Hüseyin Kültür Derneği organizesinde vatandaşlar tarafından hazırlanan çeşitli yemekler Adıyamanlı vatandaşlara dağıtıldı. Dernek Başkanı Hüseyin Alagöz, konuşmasının ardından yemek duasını yaptı.
Program okunan ilahi, şiirlerin ardından sona erdi. - ADIYAMAN
Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti Afganistan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri çatıştı: 20 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Emine Bulut'u kızının gözleri önünde öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar