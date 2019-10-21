Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da vatandaşlara lokma dağıtıldı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da vatandaşlara lokma dağıtıldı

Adıyaman'da vatandaşlara lokma dağıtıldı

1 saat önce

Adıyaman İmam Hüseyin Kültür Derneği tarafından yaklaşık 5 bin kişiye lokma dağıtıldı.

Adıyaman'da vatandaşlara lokma dağıtıldı, System.String[]

Adıyaman İmam Hüseyin Kültür Derneği tarafından yaklaşık 5 bin kişiye lokma dağıtıldı.


Adıyaman Demokrasi Parkı'nda Adıyaman İmam Hüseyin Kültür Derneği organizesinde vatandaşlar tarafından hazırlanan çeşitli yemekler Adıyamanlı vatandaşlara dağıtıldı. Dernek Başkanı Hüseyin Alagöz, konuşmasının ardından yemek duasını yaptı.


Program okunan ilahi, şiirlerin ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Hüseyin Bin Ali, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:09 Kaynak: İHA
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