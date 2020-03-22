Adıyaman'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

Adıyaman'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

6 saat önce

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü olanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Adıyaman'da

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü olanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Adıyaman Valiliği tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Bu kapsamda 112, 155 ve 156 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçları ekiplerce karşılandı.

Karapınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Zeynep Karaman'ın (70) sokağa çıkamadığı için ihtiyaçlarını karşılayamadığını gören komşuları durumu "Vefa Sosyal Destek Grubu"na bildirdi.

Mahalleye gelen polisler, maddi durumunun iyi olmadığını öğrendikleri kadının ihtiyaçlarını öğrenip, marketten alarak teslim etti.

İhtiyaçları karşılanan Zeynep Karaman, duyarlılığı ve yardımlarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Adıyaman, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:40 Kaynak: AA

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