Adıyaman'da Vergi Haftası kutlamaları - Son Dakika
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Adıyaman'da Vergi Haftası kutlamaları

6 saat önce

Adıyaman'da Vergi Haftası kutlamaları düzenlenen törenle başladı.

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Adıyaman'da Vergi Haftası kutlamaları düzenlenen törenle başladı.


Valilik binası önünde düzenlenen törende Defterdar Vekili Mustafa Erdem, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törenin ardından Erdem, birim müdürleri ve çalışanlarla birlikte Vali Aykut Pekmez'i ziyaret ederek hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Erdem, ziyarette Pekmez'in yakasına Vergi Haftası rozetini takarak bir buket çiçek takdim etti.

Verginin önemine değinen Vali Pekmez, şunları ifade etti:

"Vergi ülkemizin büyüyüp gelişmesine doğrudan etki eden en önemli gelir kaynağıdır. Ülkemizin kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin bir şekilde ulaşması ve gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşaması, ödenen vergiler ile sağlanmaktadır. Vergiler sadece kaynak olmakla kalmayıp aynı zamanda devlete sosyal, ekonomik ve politik amaçlarına ulaşabilmesi için de yardımcı olmaktadır. Devletin sağlamakla yükümlü olduğu sağlık, güvenlik gibi temel hizmetler ile altyapı hizmetlerinin gerçekleşmesinde vergilerin önemi büyüktür. Vergi bilincinin yüksek olması dolayısıyla son yıllarda vergi tahakkuku ve tahsilatı oranı en yüksek illerimizin başında Adıyaman gelmektedir."

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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