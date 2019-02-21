Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Vidanjör Yangını

Adıyaman'da Vidanjör Yangını

1 saat önce

Adıyaman'da vidanjörde çıkan yangın söndürüldü.

Adıyaman'da Vidanjör Yangını, System.String[]
Adıyaman'da vidanjörde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde Adıyaman Belediyesine ait 02 FA 335 plakalı vidanjör, tıkanan rögar çukurunu açmaya çalışırken motor bölümünden alev aldı.

Vidanjördeki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:49 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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