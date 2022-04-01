ADIYAMAN'DA, VİLLA YANGINI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, villanın çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, öğleden sonra Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Aslancirit'e ait villanın çatı katında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede çatı katını kaplayan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Maddi zarara yol açan yangının çıkış nedenini araştırılıyor.
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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)-
Kaynak: DHA
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