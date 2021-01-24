112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Kahveci'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Bu sırada eşyaları indirmek için çalışan işçi İsmail Kahraman , eşyaların altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Caddesi'nde yeni açılan iş yerinin damına vinç yardımıyla klima eşyalarının taşınması sırasında, vincin ayağının üzerinde bulunduğu kaldırımın çökmesi nedeniyle taşınan eşyalar devrildi.

Adıyaman 'da vinçle taşınan eşyaların üzerine düştüğü işçi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Vinçteki eşyaların devrilmesi sonucu bir işçi yaralandı - Son Dakika

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten evlenecek çiftlere öneri: Şimdi altın almanın tam zamanı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin 603 kişilik sosyal atamayı 26 Ocak'ta yapacak