Vinçteki eşyaların devrilmesi sonucu bir işçi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da vinçle taşınan eşyaların üzerine düştüğü işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Caddesi'nde yeni açılan iş yerinin damına vinç yardımıyla klima eşyalarının taşınması sırasında, vincin ayağının üzerinde bulunduğu kaldırımın çökmesi nedeniyle taşınan eşyalar devrildi.
Bu sırada eşyaları indirmek için çalışan işçi İsmail Kahraman, eşyaların altında kaldı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Kahveci'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunu iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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