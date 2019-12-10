Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da yaban hayatı fotokapan ile izlenecek
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Adıyaman'da yaban hayatı fotokapan ile izlenecek

6 saat önce

Adıyaman'da yaban hayatını gözlemlemek üzere 7 noktaya fotokapan kuruldu.

Adıyaman'da yaban hayatı fotokapan ile izlenecek, System.String[]

Adıyaman'da yaban hayatını gözlemlemek üzere 7 noktaya fotokapan kuruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, avlak alanlarda yaban hayatını gözlemlemek için 7 noktaya fotokapan kurdu.

Avlak alanlar başta olmak üzere yaban hayatını izlemek ve hayvan popülasyonlarının korunması için fotokapanlar yerleştiren ekipler, bu sayıyı gün geçtikçe arttıracaklarını ifade etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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