Adıyaman'da yaban hayatı fotokapan ile izlenecek

Adıyaman'da yaban hayatını gözlemlemek üzere 7 noktaya fotokapan kuruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, avlak alanlarda yaban hayatını gözlemlemek için 7 noktaya fotokapan kurdu.

Avlak alanlar başta olmak üzere yaban hayatını izlemek ve hayvan popülasyonlarının korunması için fotokapanlar yerleştiren ekipler, bu sayıyı gün geçtikçe arttıracaklarını ifade etti.