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Adıyaman'da yaban hayatı fotokapan ile izlenecek
6 saat önce
Adıyaman'da yaban hayatını gözlemlemek üzere 7 noktaya fotokapan kuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:16 Kaynak: AA
Adıyaman'da yaban hayatını gözlemlemek üzere 7 noktaya fotokapan kuruldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, avlak alanlarda yaban hayatını gözlemlemek için 7 noktaya fotokapan kurdu.
Avlak alanlar başta olmak üzere yaban hayatını izlemek ve hayvan popülasyonlarının korunması için fotokapanlar yerleştiren ekipler, bu sayıyı gün geçtikçe arttıracaklarını ifade etti.
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