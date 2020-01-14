Adıyaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Adıyaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Adıyaman'da yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Adıyaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Adıyaman'da yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek kesimlerinde bulunan Doğanca, İndere ve Karadağ köyü yakınlarındaki bölgelere yaban hayvanları için saman ve tahıl götürdü.

Karlı zemine yemleri bırakan ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Şube Müdürü İsmail Kozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin, kar yağışının yoğun olduğu alanlara memeli ve kanatlı yaban hayvanları için yem bıraktığını belirterek, "Bu ay 1,5 ton yem bırakıldı. Vatandaşlarımızdan da sokak hayvanları için ev ve iş yerlerinin önüne bir kap yemek bırakmasını istiyoruz. Hayvanların açlıktan ölmesini istemiyoruz." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Doğanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi
Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 19:26:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]