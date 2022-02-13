Adıyaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Adıyaman'da karlı bölgelerdeki kesimlerde yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Adıyaman'da İnsani Yardım Vakfı (İHH) arama kurtarma ekipleri, merkeze bağlı Koçali Köyü kırsalında yaban hayatı için 10 kişilik ekiple çalışma başlattı.

Bu kapsamda dağlara saman balyası, kuru ekmek ve yeşillik götüren ekipler, kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktıklarını belirtti.