Adıyaman'da Yağış

Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yeri su altında kalırken araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı.
Kahta - Adıyaman kara yolunun birinci kilometresinde su giderlerinin kapanması sonucu bir inşaatın iki katı su altında kaldı.
Yaklaşık beş dönümlük alan adeta göle döndü. İnşaatın yanında bulunan konteynerler, sular altında kaldı.
Karayolunda biriken sudan dolayı araçlar zor anlar yaşayınca durum karayolları ve belediye ekiplerine bildirildi.
Ekipler, herhangi olumsuz bir olayın yaşanmaması için sular altında kalan yolu trafiğe kapatarak tek şeritten ulaşımı sağladı.
İş makinelerin yaklaşık beş saatlik çalışmasının ardından biriken su, kontrollü şekilde tahliye edildi.
Vatandaşlar böyle bir yağışı uzun yıllardan beri görmedikleri, tek dileklerinin can ve mal kaybının yaşanmaması olduğunu belirtti.