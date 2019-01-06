Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yağışa Dayanamayan Toprak Ev Çöktü

Adıyaman'da Yağışa Dayanamayan Toprak Ev Çöktü

1 saat önce

Adıyaman'da sağanağa dayanamayan tek katlı toprak ev çöktü.

Adıyaman'da sağanağa dayanamayan tek katlı toprak ev çöktü. Çökme sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kentte 1 haftadır aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü şehirde yayalar ve araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Eskisaray Mahallesi'nde Sıdık Aydık'a ait olan tek katlı toprak ev ise yağışa dayamayarak çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken ve paniğe neden olan evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Adıyaman Belediyesi ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi alarak eşyaları dışarıya çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:18 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili Yeni Açıklama

AK Parti'de 17 Aday Daha Belli Oldu! Son Dakika! AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 18:28:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yağışa Dayanamayan Toprak Ev Çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]