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Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu - Son Dakika

Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu

03.11.2021 10:11

Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu.

Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu. Görüş mesafesi metrelerce düştü.

Gece devam eden yağmur sonrası Adıyaman sabaha sis ile uyandı. Kentin kuzey ve yüksek kesimi olan Karadağ'da ilk olarak etkili olan sis gün içerisinde kent merkezini kapladı. Kent merkezinde binalar siste kayboldu. Yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler düşük hızda ilerledi.

Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu
Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu
Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu
Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu - Son Dakika


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