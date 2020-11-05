Adıyaman'da yağmur su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

Adıyaman'da yağmur su baskınlarına neden oldu

05.11.2020 12:22

Adıyaman'da yağmur su baskınlarına neden oldu Adıyaman'da geceden itibaren etkili olan yağmur sel ve su baskınlarına neden oldu Adıyaman'da toplam 373 ev ve iş yerini su bastı Adıyaman'da etkili olan yağış sel ve su baskınlarına neden olurken, kentte toplam 373 ev ve işyerini su bastı.

Adıyaman'da yağmur su baskınlarına neden oldu

Adıyaman'da geceden itibaren etkili olan yağmur sel ve su baskınlarına neden oldu

Adıyaman'da toplam 373 ev ve iş yerini su bastı

ADIYAMAN - Adıyaman'da etkili olan yağış sel ve su baskınlarına neden olurken, kentte toplam 373 ev ve işyerini su bastı.

Adıyaman'da dün geceden beri etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü ve şimşeklerin çakması geceyi aydınlattı. Gece itibariyle sağanak şekilde devam eden yağmur gündüz şiddetini arttırınca sel ve su baskınlarına neden oldu.

Meteorolojinin sel ve su baskınlarına karşı uyardığı iller arasında yer alan Adıyaman'da bir günde 373 ev ve işyerini su bastı. Su baskınlarının yaşandığı kentte ev sahipleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri tıkanın rögarları açmak için seferber oldu.

Adıyaman'da yağmur su baskınlarına neden oldu
Adıyaman'da yağmur su baskınlarına neden oldu
Adıyaman'da yağmur su baskınlarına neden oldu
Adıyaman'da yağmur su baskınlarına neden oldu

Adıyaman, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da yağmur su baskınlarına neden oldu - Son Dakika


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