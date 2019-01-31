Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yağmurda Evin Tavanı Çöktü

Adıyaman'da Yağmurda Evin Tavanı Çöktü

2 saat önce

ADIYAMAN'da, yağış nedeniyle 5 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı evin tavanı çöktü.

Adıyaman'da Yağmurda Evin Tavanı Çöktü, System.String[]
ADIYAMAN'da, yağış nedeniyle 5 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı evin tavanı çöktü.

Olay, gece geç saatlerde Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Şahin ile eşi ve çocuklarının birlikte yaşadığı tek katlı evin, çatısı aşırı yağmurların ardından büyük gürültüyle çöktü. Ramazan ve Yıldız Şahin çifti ile 3 çocuğu uyudukları sırada meydana gelen çökmede büyük korku yaşayarak kedilerini güçlükle dışarı attı. Gürültüye uyanan komşularının ihbarıyla mahalleye gelen ekipler, inceleme yapıp çökme yaşanan evin çevresinde önlem aldı. Eşyaların kullanılamaz hale geldiği yıkılan evin sakini 5 kişilik aile ise komşularının yanına yerleşti. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:34 Kaynak: DHA

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