Adıyaman'da yakalama kararı bulunan şahıs İslahiye'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da yakalama kararı bulunan şahıs İslahiye'de yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da yakalama kararı bulunan şahıs İslahiye'de yakalandı

6 saat önce

Adıyaman'da adli makamlarca hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan bulunan şahıs, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki uygulama noktasında yapılan kontrolde yakalandı.

Adıyaman'da yakalama kararı bulunan şahıs İslahiye'de yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da adli makamlarca hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan bulunan şahıs, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki uygulama noktasında yapılan kontrolde yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 'uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan Adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan R.G. yakalandı.


Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
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