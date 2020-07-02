Adıyaman'da yakalanan terörist tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da yakalanan terörist tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen terörist tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen terörist tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, 20 Haziran'da gözaltına alınan bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mervan" kod adlı M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

PKK'nın sığınaklarının yerini deşifre etmişti

Jandarma ekiplerince yakalanan "Mervan" kod adlı M.A'nın gösterdiği 2 sığınak ile 9 noktada arama tarama faaliyeti gerçekleştirilmişti.

Aramada bir kısmı sığınaklarda, bir kısmı da toprağa gömülü bidonlarda, örgütü simgeleyen bez parçası, birer soba ve ocak, 2 güneş paneli, 6 batarya, 3 akü, 75 pil, 4 radyo, 8 el feneri, 400 metre kablo, çeşitli örgütsel dokümanlar ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:11 Kaynak: AA

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