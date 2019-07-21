Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da yakıt tankeri şarampole devrildi: 1 ölü
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Adıyaman'da yakıt tankeri şarampole devrildi: 1 ölü

1 saat önce

Adıyaman'da yakıt tankerinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da yakıt tankeri şarampole devrildi: 1 ölü, System.String[]
Adıyaman'da yakıt tankerinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Ömer Tepe idaresindeki 02 SA 666 plakalı boş yakıt tankeri Adıyaman- Çelikhan kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.
Ağır yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Ömer Tepe, Çelikhan, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:41 Kaynak: AA
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