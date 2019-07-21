Adıyaman'da yakıt tankeri şarampole devrildi: 1 ölü
1 saat önce
Adıyaman'da yakıt tankerinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:41 Kaynak: AA
'da yakıt tankerinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Ömer Tepe
idaresindeki 02 SA 666 plakalı boş yakıt tankeri Adıyaman- Çelikhan
kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.
Ağır yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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