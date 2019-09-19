Adıyaman'da 'Yaman 02' uygulaması
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Adıyaman'da 'Yaman 02' genel asayiş uygulaması 20 ekip ve 190 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
Adıyaman'da 'Yaman 02' genel asayiş uygulaması 20 ekip ve 190 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yapılan genel asayiş uygulamasında bin 948 şahıs, 78 umuma açık yer, 315 aracın sorgulama ve kontrolleri yapıldı. Kontrollerde 1 yoklama/bakaya kaçağı yakalanırken, 1 şahsa kabahatler kanunundan cezai işlem, 6 araca cezai işlem uygulandı. - ADIYAMAN
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