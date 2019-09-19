Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 'Yaman 02' uygulaması
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Adıyaman'da 'Yaman 02' uygulaması

59 dakika önce

Adıyaman'da 'Yaman 02' genel asayiş uygulaması 20 ekip ve 190 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Adıyaman'da 'Yaman 02' uygulaması, System.String[]

Adıyaman'da 'Yaman 02' genel asayiş uygulaması 20 ekip ve 190 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.


Yapılan genel asayiş uygulamasında bin 948 şahıs, 78 umuma açık yer, 315 aracın sorgulama ve kontrolleri yapıldı. Kontrollerde 1 yoklama/bakaya kaçağı yakalanırken, 1 şahsa kabahatler kanunundan cezai işlem, 6 araca cezai işlem uygulandı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
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