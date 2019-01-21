Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yangın

Adıyaman'da Yangın

1 saat önce

Adıyaman'da bir park içerisinde bulunan plastik kulübede çıkan yangında, hasar oluştu.

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Adıyaman'da bir park içerisinde bulunan plastik kulübede çıkan yangında, hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Altınşehir Parkı içerisinde bulunan plastik kulübedeki elektrik trafosunda kıvılcım oluşması sonucu yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın sonrası kulübede hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:20 Kaynak: AA

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