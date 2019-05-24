Adıyaman'da yangın
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Adıyaman'da bir evde çıkan yangında kedi ve 4 yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 08:46 Kaynak: AA
'da bir evde çıkan yangında kedi ve 4 yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Varlık Mahallesi'nde Şehabettin Fidancı'ya ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
Yangında evde maddi hasar oluştu.
Yangın sonrası itfaiye ekipleri, evdeki kedileri de kurtararak sahibi Fidancı'ya teslim etti.
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