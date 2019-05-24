Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da yangın

Adıyaman'da yangın

4 saat önce

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında kedi ve 4 yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

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Adıyaman'da bir evde çıkan yangında kedi ve 4 yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Varlık Mahallesi'nde Şehabettin Fidancı'ya ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
Yangında evde maddi hasar oluştu.
Yangın sonrası itfaiye ekipleri, evdeki kedileri de kurtararak sahibi Fidancı'ya teslim etti.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 08:46 Kaynak: AA
İtfaiye, Adıyaman, Güncel
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