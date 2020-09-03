Adıyaman'da yangın - Son Dakika

Adıyaman'da bir evin teras katında kuşların bulunduğu alanda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İmamağa Mahallesi'nde Nebi Karakuş'a 3 katlı bir evin teras katında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Maddi hasar oluştuğu yangında kuşların zarar görmediği öğrenildi.