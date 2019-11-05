Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da yangın sırasında baca çöktü: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da yangın sırasında baca çöktü: 4 yaralı

Adıyaman'da yangın sırasında baca çöktü: 4 yaralı

8 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir evin kalorifer dairesinde çıkan yangında bacanın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da yangın sırasında baca çöktü: 4 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir evin kalorifer dairesinde çıkan yangında bacanın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarbaşı beldesinde Mehmet Taymaz'a ait iki katlı evin kalorifer dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin yangını söndürmeye çalıştığı sırada bacada çökme yaşandı. Molozların altında kalan Bülent Kaplan (42), Doğan Toğrul (39), Güzel Alan (50) ve Haydar Kurdere (37), yaralandı.

Çelikhan Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çelikhan, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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