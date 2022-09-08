Demir korkulukları çalan şahıslar bekçilerden kaçamadı - Son Dakika
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Demir korkulukları çalan şahıslar bekçilerden kaçamadı

08.09.2022 12:09
Demir korkulukları çalan şahıslar bekçilerden kaçamadı

Adıyaman'da, yapımı devam eden bir binadan balkon korkuluklarını çalan 2 şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Adıyaman'da, yapımı devam eden bir binadan balkon korkuluklarını çalan 2 şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesinde yapımı devam eden bir binaya giren iki şahıs, burada bulunan demir balkon korkulukları yerinden sökerek aldı. Korkulukları binadan çıkarttıkları esnada bekçiler tarafından fark eden iki şahıs ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra ara sokaklarda yakalanan her iki şahıs bekçiler tarafından gözaltına alındı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince her iki şahıs polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bahçelievler, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Demir korkulukları çalan şahıslar bekçilerden kaçamadı - Son Dakika

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