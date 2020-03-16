Adıyaman'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi edildi - Son Dakika

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Adıyaman'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi edildi
6 saat önce
Adıyaman'da vatandaşlar tarafından bir sitenin bahçesinde yaralı halde bulunan balaban kuşu tedavi edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:38 Kaynak: AA
Adıyaman'da vatandaşlar tarafından bir sitenin bahçesinde yaralı halde bulunan balaban kuşu tedavi edildi.
Yeni Sanayi Mahallesi Sümer Park yakınlarında bulunan bir sitenin bahçesinde, site görevlisi Yaşar Okçu tarafından yaralı halde bulunan balaban kuşu, Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ekipler tarafından sağ ayağı ve kanadında yara olduğu tespit edilen kuşa tedavi uygulandı.
Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Yusuf Işık, yaptığı açıklamada, ayağı ve kanadı iyileştirilen kuşun doğal ortamına bırakılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceğini ifade etti.
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