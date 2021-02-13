Adıyaman'da yaralı dağ keçisi bulundu - Son Dakika

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Adıyaman'da yaralı dağ keçisi bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'da hayvanlarını otlatan bir kişi tarafından bulunan yaralı dağ keçisi, jandarma tarafından dağlık bölgeden alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan İncirli köyü Çolpan Dağı mevkiinde hayvanlarını otlatan N.B. isimli şahıs ayağı kırık yaralı bir dağ keçisini fark etti. Yerinden hareket edemeyen yaralı dağ keçisinin tedavisinin yapılması için jandarmaya bilgi verdi. Olay yerine giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaralı yaban keçisini N.B. isimli şahıstan teslim aldı. Yaralı dağ keçisini karakola getiren ekipler keçiye elleriyle su içirdi.

Yaralı dağ keçisi daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.