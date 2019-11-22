Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonu
Son Dakika Güncel Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonu

6 saat önce

Adıyaman'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 101 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 101 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde internet üzerinden yasa dışı yollarla bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları operasyonda 101 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında toplam 714 bin 218 lira idari yaptırım kararı uygulandığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi
Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi DAEŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi: 81 ülkeden 3 bin 846 kişi Sözcü yazarı Rahmi Turan, Beştepe'de Erdoğan'la görüşen ismi açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 00:32:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]