Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonu
6 saat önce
Adıyaman'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 101 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:02 Kaynak: AA
Adıyaman'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 101 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde internet üzerinden yasa dışı yollarla bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları operasyonda 101 kişiyi yakaladı.
Şüpheliler hakkında toplam 714 bin 218 lira idari yaptırım kararı uygulandığı öğrenildi.
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