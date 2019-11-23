Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasadışı bahis oynayan 101 kişi hakkında işlem yapıldı.



Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman'da ikamet eden ve yasa dışı bahis oynayan 101 kişi hakkında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 101 kişiye toplam 714 bin 218 TL para cezası kesildi. İllegal siteler üzerinden yasa dışı bahis oynayan kişilere yönelik çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği öğrenildi.



Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN