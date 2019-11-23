Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonu

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasadışı bahis oynayan 101 kişi hakkında işlem yapıldı.

Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonu, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasadışı bahis oynayan 101 kişi hakkında işlem yapıldı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman'da ikamet eden ve yasa dışı bahis oynayan 101 kişi hakkında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 101 kişiye toplam 714 bin 218 TL para cezası kesildi. İllegal siteler üzerinden yasa dışı bahis oynayan kişilere yönelik çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği öğrenildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:34 Kaynak: İHA
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