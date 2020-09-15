Adıyaman'da yasa dışı bahis oynayan 58 kişiye ceza - Son Dakika

Adıyaman'da bu yıl içerisinde yasa dışı sanal bahis oynadığı tespit edilen 58 kişiye para cezası kesildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, illegal siteler üzerinden yasa dışı sanal bahis oynatılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma, tasnif ve delillendirme işlemleri neticesinde 2020 yılı içerisinde şüpheli hesaplara para yatırıp bahis oynadığı tespit edilen 58 farklı kişi hakkında toplamda 446 bin 978 lira idari yaptırım kararı düzenledi.