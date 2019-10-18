Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, yaşlı kadının öldüğü tren kazası kamerada
Son Dakika Güncel Adıyaman'da, yaşlı kadının öldüğü tren kazası kamerada

Adıyaman'da, yaşlı kadının öldüğü tren kazası kamerada

1 saat önce

Adıyaman'da, yaşlı kadının öldüğü tren kazası kameradaADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı'nın (89) yolcu treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Adıyaman'da, yaşlı kadının öldüğü tren kazası kamerada

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı'nın (89) yolcu treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün öğleden sonra, Gölbaşı'na bağlı Kurugeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Adana- Malatya seferinin yapıldığı yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Arkçı, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Medine Arkçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın mobese mobese kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde baston olan Medine Arkçı'nın, yolun karşısına geçmek üzere hemzemin geçide geldiği, yaklaşan yolcu trenini fark etmediği ve trenin yaşlı kadına çarptığı anlar yer alıyor.

Adıyaman'da, yaşlı kadının öldüğü tren kazası kamerada

Tren Kazası, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ustalar uyardı: Çiğ köftede salça yerine ketçap, baharat yerine ise kiremit tozu kullanıyorlar
Terör örgütü YPG'nin Resulayn'daki MOBESE merkezi basıldı Mansur Yavaş talimatı verdi! Ankara'da 200 binişlik öğrenci kartları 60 TL olacak YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 18:17:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, yaşlı kadının öldüğü tren kazası kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]