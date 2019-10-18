Adıyaman'da, yaşlı kadının öldüğü tren kazası kamerada

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı'nın (89) yolcu treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün öğleden sonra, Gölbaşı'na bağlı Kurugeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Adana- Malatya seferinin yapıldığı yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Arkçı, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Medine Arkçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın mobese mobese kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde baston olan Medine Arkçı'nın, yolun karşısına geçmek üzere hemzemin geçide geldiği, yaklaşan yolcu trenini fark etmediği ve trenin yaşlı kadına çarptığı anlar yer alıyor.