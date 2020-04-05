Adıyaman'da yaşlıların emekli maaşları evinde veriliyor - Son Dakika

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Adıyaman'da yaşlıların emekli maaşları evinde veriliyor
17 dakika önce
Adıyaman'da yaşlıların emekli maaşları evinde veriliyorADIYAMAN'da, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılar arasında emekli olanların maaşları talepleri doğrultusunda Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi tarafından çekilerek sahiplerine teslim ediliyor.
Adıyaman'da yaşlıların emekli maaşları evinde veriliyor
ADIYAMAN'da, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılar arasında emekli olanların maaşları talepleri doğrultusunda Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi tarafından çekilerek sahiplerine teslim ediliyor.
Adıyaman Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından emeklilerin çekilen maaşları sahiplerine teslim ediliyor. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından bugün de Fatih Mahallesi'nde bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların maaşları çekilerek evlerinde sahiplerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:57 Kaynak: DHA
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