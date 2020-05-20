Adıyaman'da yavruları ölen kedi öksüz yavruları besliyor - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne hamile olarak getirilen ve ameliyatın ardından yavrularını kaybeden kedi, sağlığına kavuştuktan sonra barınaktaki 3 yavru kediye süt annelik yapıyor.

Veteriner Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir sokak kedisinin doğum yapmaya çalıştığı ihbarını aldı. Barınağa getirilen ve tedavi altına alınan kedinin yavruları kurtarılamadı. Tedavisine devam edilen kedi, sağlığına kavuşmasının ardından barınakta anneleri olmayan 3 yavru kediyle buluşturuldu. Kedi, ilgilendiği yavruları emzirmeye başladı.

Veteriner hekim Yusuf Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedinin yavrularla buluşması sırasında duygusal anlar yaşandığını söyledi. Kedinin şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu ve barınakta yavrularla kalmaya devam edeceğini aktaran Işık, "Anne kedinin durumu iyi. Tedavisi tamamlanan kedimiz, barınağımızda annesiz büyüyen yavrulara süt annelik yapıyor." dedi.