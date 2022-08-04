Adıyaman'da Kur'an kursu öğrencileri işaret dili öğreniyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Kur'an kursu öğrencileri işaret dili öğreniyor

04.08.2022 10:02

Adıyaman'da yaz Kur'an kursu için camiye gelen çocuklara işaret dili eğitimi de veriliyor.

Adıyaman'da yaz Kur'an kursu için camiye gelen çocuklara işaret dili eğitimi de veriliyor.

Mara Mahallesi'ndeki Mevlana Camisi'nde görev yapan din görevlisi Muhammed Kemal Ballı, Adıyaman İl Müftülüğü tarafından düzenlenen işaret dili kursuna katıldı.

Kursu başarıyla tamamlayan Ballı, işitme engelli vatandaşlara faydalı olmak amacıyla görev yaptığı camiye yaz Kur'an kursu için gelen öğrencilere işaret dili eğitimi vermeye karar verdi.

Gerekli izinleri alan Ballı, camide çocuklara Kur'an-ı Kerim ve tecvit eğitiminin yanı sıra işaret dili de öğretmeye başladı.

Din görevlisi Muhammed Kemal Ballı, gazetecilere, yaz kurslarında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda engelli vatandaşlara yardımcı olmaları adına öğrencilere işaret dili eğitimi verdiklerini aktaran Ballı, "Adıyaman'da yüzde 10'a yakın engelli bireyler mevcut. 22 bine yakın engelli vatandaşımız var. Bunun içerisinde de birçok vatandaşımız işitme engelli. Bu sebeple çocuklara işitme engelli vatandaşlarla karşılaştıkları durumlarda nasıl konuşabilirler, nasıl yardımcı olabilirler gibi konulara hakim olmaları için haftada birkaç saat eğitim veriyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Kur'an kursu öğrencileri işaret dili öğreniyor - Son Dakika

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