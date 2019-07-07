Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yaz Spor Okulları 2. dönem kayıtları başladı
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Adıyaman'da Yaz Spor Okulları 2. dönem kayıtları başladı

26 dakika önce

Adıyaman Belediyesi tarafından her yıl sporseverlerin hizmetine açılan Yaz Spor Okullarının 2019 yılı ikinci dönem kayıtları başladı.

Adıyaman'da Yaz Spor Okulları 2. dönem kayıtları başladı, System.String[]
Adıyaman Belediyesi tarafından her yıl sporseverlerin hizmetine açılan Yaz Spor Okullarının 2019 yılı ikinci dönem kayıtları başladı.

Yaz Spor Okullarında bu yıl Yüzme, futbol, basketbol ve kort tenisi alanlarında öğrenci kabulü yapılacak olan Adıyaman Belediyesinin kurslarına ilk kayıt döneminde yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hafta sonu başlayan ikinci dönem kayıtlarına da ilgisini sürdürdü.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, yüzme, futbol, basketbol ve kort tenisi dallarında verilecek olan eğitimlere kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıtlarını Karapınar Mahallesinde bulunan Kapalı Spor Salonunda yapabileceklerini söyledi.

Yaz Spor Okullarının ikinci dönemine kayıt yaptıracak olan öğrencilere forma, şort, tozluk ve sırt çantası gibi hediyeler vereceklerini de söyleyen yetkililer, tüm çocukları profesyonel antrenörler tarafından verilecek olan kurslara davet etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
Adıyaman, Futbol, Güncel
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