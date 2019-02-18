Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yazar Abdulvehap Ballı'nın İmza Günü

Adıyaman'da Yazar Abdulvehap Ballı'nın İmza Günü

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Eğitimle Diriliş Derneği, şair-yazar Abdulvehap Ballı'yı konuk etti.

Adıyaman'da Yazar Abdulvehap Ballı'nın İmza Günü, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Eğitimle Diriliş Derneği, şair-yazar Abdulvehap Ballı'yı konuk etti.

Yazarın yayımlanan son kitabı "Aliya" vesilesiyle söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirildi. Diriliş Kitap Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte Aliya İzzetbegoviç'in yaşam tarzı, yakın tarihte Bosna'nın yaşadığı acı ve tecrübe üzerinde duruldu.

Yazar Abdulvehap Ballı, "İsmi anıldığında kendisiyle savaşmak zorunda kalanların bile saygı duyduğu, yakın dönemin önemli şahsiyetlerinden olan Aliya'nın imanı amelle süsleyen, bilgiyi eyleme döken, siyaseti ahlakla buluşturan, özgürlüğü köleliğe tercih eden, savaşı barışla taçlandıran ve tüm bunları yaparken bedel ödeyen bir insandır" dedi.

Söyleşinin ardından, yazar Ballı'nın kitaplarını imzalamasıyla sona erdi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:03 Kaynak: İHA

Aliya İzzetbegoviç, Kahta, Adıyaman, Güncel
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