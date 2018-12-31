Adıyaman'da Yem Fabrikasında Yangın
1 saat önce
ADIYAMAN'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
ADIYAMAN'da, Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bugün, öğleden sonra Karapınar
Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde Eyüp
Yaldız'a ait yem fabrikasının makine bölümünde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.
Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:40 Kaynak: DHA
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