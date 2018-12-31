Adıyaman'da Yem Fabrikasında Yangın
1 saat önce
Adıyaman'da yem fabrikasında yangınAdıyaman'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Adıyaman
'da yem fabrikasında yangın
Adıyaman'da, Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bugün, öğleden sonra Karapınar
Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde Eyüp
Yaldız'a ait yem fabrikasının makine bölümünde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.
Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:12 Kaynak: DHA
Kadıköy'de Korkutan Yangın
10 İlde Yılın Son Günü Okullar Tatil Edildi!
Çıkarıldığı Mahkemece Serbest Bırakılan DEAŞ'lı Ayşenur İnci, Başsavcılığın İtirazı Üzerine Tutuklandı
Milli Piyango 2019 Yılbaşı Çekilişi Başladı