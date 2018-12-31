Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yem Fabrikasında Yangın

Adıyaman'da Yem Fabrikasında Yangın

1 saat önce

Adıyaman'da yem fabrikasında yangınAdıyaman'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adıyaman'da Yem Fabrikasında Yangın, System.String[]
Adıyaman'da yem fabrikasında yangın

Adıyaman'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bugün, öğleden sonra Karapınar Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde Eyüp Yaldız'a ait yem fabrikasının makine bölümünde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:12 Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Adıyaman, Güncel
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